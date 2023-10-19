Rusya: Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasında garantör ülke önerisini görüşmeye hazırız

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İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi için yoğun diplomasi girişimlerini sürdüren Türkiye, garantörlük teklifinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli." dedi.

Ankara, yeni bir garanti mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye'nin önerisine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi.

"Türkiye'nin girişimini görüşmeye hazırız"

Lavrov, "Türkiye'nin İsrail ve Filistin'e garantör ülke olma girişimini görüşmeye hazırız." mesajı verdi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da konuşan Lavrov, şunları söyledi:

Her türlü yapıcı öneriyi görüşmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette iletişim halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan ve bu konuda duymak isteriz.

Lavrov, herhangi bir yaklaşımın tarafların çıkarları dengesine dayanması gerektiğini belirtirken, birinin çıkarlarının başkalarının çıkarları pahasına empoze edilmesini savunmadıklarını anlattı.

"Türk girişimi, dengeyi sağlama arzusunu taşıyor"

Rus Bakan, konuya ilişkin açıklamasında şu şekilde konuştu:

Bana öyle geliyor ki, Türk girişimi böyle bir dengeyi sağlama arzusunu taşıyor. Bunu değerlendirmek için iş birliği yapmaya hazırız.

Fidan: Garantör ülkeler sorumluluk üstlensin

Dışişleri Bakanı Fidan, garantörlük meselesine ilişkin şunları söylemişti:

Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin.



Barış garantiye alınmadıkça, hiçbir zaman için bölgedeki İsrail devleti ve halkı kendisini emniyette hissedemez.



Kendisini sürekli emniyete alma adına sürekli başkalarına zulüm etme, şiddet uygulama ihtiyacı hissedecek. Bu sarmal kendiliğinden sürekli dönecek.