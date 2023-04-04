Rusya, Türkiye'nin katıldığı Suriye konulu toplantıya ev sahipliği yaptı Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantı Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Taraflar, planlanan dışişleri bakanları toplantısı öncesi nabız yokladı.

AA

Rusya, kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye ile Suriye arasında başlatılan normalleşme döneminde Rusya ve İran'ın da katılımıyla toplantı düzenlendi.

Suriye konulu toplantı

Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya katılan isimler

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Dışişleri bakanları toplantısı öncesi zemin yoklaması

Diplomatik kaynaklara göre, Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi iş birliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantının basına kapalı olarak devam ettiği belirtildi.