Suudi Arabistan, Suriye lideri Esad'ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet edecek Esad'ın, 19 Mayıs'ta yapılacak zirveye katılması bekleniyor. Davet konusunda Riyad'dan Şam'a dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret düzenlenecek.

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Suriye lideri Esad, iç savaşın başladığı 2011'den yıllar sonra Arap dünyasıyla normalleşme sürecine girdi.

Esad, eşi Esma Esad ile birlikte geçtiğimiz ay resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmişti.

Arap Birliği'ne katılım planları

Suudi Arabistan da Esad'ı mayıs ayında Riyad'ın ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etmeyi planlıyor.

"Suriye'nin izolasyonunu sona erdirecek"

Davet planına ilişkin üç kaynağa işaret edildi. Bu adımdan, "Suriye'nin bölgesel izolasyonunu resmen sona erdirecek bir hareket" şeklinde bahsedildi.

Kaynaklardan ikisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek Esad'a 19 Mayıs'ta yapılması planlanan zirveye resmi bir davette bulunacağını söyledi.

Suudi Arabistan'da Esad ile yeni dönem

Suudi hükümetinin iletişim ofisi ve her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Gamal Roshdy, örgütün Arap ülkeleri arasındaki ikili düzeydeki her adımdan haberdar olmadığını söylerken, "Varsayılan ziyaret hakkında önceden bilgilendirilmemiz gerekmiyor." dedi.

Esad'ın söz konusu zirveye katılması, Suriye'nin örgütten çıkarıldığı 2011'den bu yana Arap dünyasında tekrar eskiye dönme noktasında en önemli gelişme olacak.

Şam'a yaklaşım değişiyor

Suriye lideri, protestolara yönelik baskıları nedeniyle birçok Batılı ve Arap devleti tarafından boykot edilmişti.

Şam'ın 22 üyeli birliğe dönüşü sembolik olabilir ancak bu, Suriye'deki çatışmalar konusuna bölgesel yaklaşımdaki değişimi yansıtıyor.

Ramazan'dan sonra büyükelçilikleri yeniden açacaklar

Kaynaklar, Reuters'a verdiği demeçte, Riyad ve Şam'ın Ramazan ayından sonra büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Riyad, herhangi bir anlaşmaya varıldığını doğrulamadı, ancak konsolosluk hizmetlerinin devam etmesi için Suriye Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Mikdad'ın Kahire ziyareti

Arap Birliği üyelerinden Mısır da Esad ile temaslarını yeniden başlattı. Taraflar, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın on yıldan fazla bir süreden sonra Kahire'ye yaptığı ilk resmi ziyarette iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Arap Ligi'ne dönüşün adımları

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, ziyaretin Mısır ve Suudi arabuluculuğu yoluyla Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşü için atılacak adımları amaçladığını vurguladı.

Öte yandan Riyad ve Tahran arasında Çin arabuluculuğundaki yakınlaşma, İran ile İsrail arasında artan gerilimin ortasında meydana geliyor.