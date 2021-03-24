Rusya, Türkiye’ye Suriye’de bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye’de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumu kolaylaştırmak için açılmasını teklif etti.

Suriye'nin kuzeyinde, özellikle İdlib Çatışmasızlık Bölgesi'nde Esad rejimine bağlı güçlerle İran destekli grupların saldırıları ve ablukaları, sivillerin hayatını güçleştiriyor. Son olarak rejim güçlerinin bölgede bir hastaneyi kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle 400 bin sivil, sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

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Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye’de İdlib Çatışmasızlık Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep’te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik.” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart’tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.