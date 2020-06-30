Rusya, Türkiye'ye uçuşları 15 Temmuz'da başlatabilir

Ülkenin Ulaştırma Bakanı Ditrih, Ankara'nın teklifini değerlendirdiklerini bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler arasında uçuşlar durduruldu. Turizm sektörü de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Ankara, turist girişinin yeniden başlaması noktasında uluslararası temaslarını sürdürürken, Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Türkiye'nin, 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendirdiklerini bildirdi.

RUSYA, HAVA ULAŞIMINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle hava yolu ulaşımının yakında açılabileceğine işaret eden Ditrih, "BDT, bizim için tümüyle uluslararası bir bölge olarak sayılmaz. Bize daha yakınlar... Dolayısıyla BDT ile hava yolu ulaşımını diğer ülkelere kıyasla daha erken başlatabiliriz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye ile de hava yolu ulaşımının açılmasını değerlendirdiklerini bildiren Ditrih, "Türkiye'nin, 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke basınında, Rusya'nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı belirtilmişti. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu öne sürülmüştü.