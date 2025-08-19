Rusya, Ukranya'nın Paltova bölgesini vurdu

Rusya, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirveden saatler sonra Ukrayna topraklarını vurdu.

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarda Ukrayna'nın orta kesiminde yer alan Poltava bölgesindeki enerji tesislerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığı, saldırılardan sonra yangın çıktığı ifade edildi.

RUSYA, ENERJİ TESİSLERİNE MART AYINDA 2 BİN 900 KEZ SALDIRDI

Enerji tesislerinin isimleri ise açıklanmazken, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yalnızca Mart ayından bu yana 2 bin 900 kez saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Poltava Valiliği can kaybı yaşanmadığını, ancak yaklaşık bin 500 hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

KREMENCHUK HEDEF ALINDI

Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinin belediye başkanı Vitalii Maletskyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kentte saldırı düzenlendiğini belirtti.

"ZELENSKIY BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPARKEN, PUTİN'İN ORDUSU BİR SALDIRI DAHA BAŞLATTI"

Maletskyi, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy adil barış için Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle görüşmeler yaparken Putin'in ordusu Kremenchuk'a büyük bir saldırı daha başlattı. Kentte enerji ve ulaşım altyapısını hedef alan onlarca patlama meydana geldi. Putin barış istemiyor, Ukrayna'yı yıkmak istiyor. Ama tüm suçlar için hesap vermek zorunda kalacak. Çünkü asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KREMENCHUK'TA BÜYÜK RAFİNERİ BULUNUYOR

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu.

Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentindeki büyük bir rafineri bulunurken, bakanlık vurulan rafineriyi açıklamadı.