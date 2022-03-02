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    Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi

    Bugün ikincisi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesi, ileri bir tarihe alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:29
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    Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi

    Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgalinde 7'nci güne girildi...

    Rus ordusu ülkedeki birçok bölgeyi ateş altına alırken, Ukrayna ordusu saldırılara karşılık vererek direniş mücadelesini sürdüyor.

    Vladimir Putin, peş peşe yapılan ateşkes çağrılarının ardından Ukrayna'yla müzakere masasına oturma kararı alırken, ilk görüşme 28 Şubat'ta gerçekleşti.

    Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi.

    Kritik görüşmede, Kiev yönetimi tarafından Donbas ve Kırım dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi ve ateşkesin başlatılması talep edildi. Görüşmeden ise ikinci kez müzakere kararı çıktı.

    İKİNCİ GÖRÜŞME ERTELENDİ

    Söz konusu görüşmenin bugün yapılması planlanırken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    TASS, Ukrayna-Rusya müzakeresinin ertelendiğini duyurdu. Müzakerenin yeni tarihine ilişkin bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

    Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi #1


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