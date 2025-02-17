Rusya-Ukrayna barışı Suudi Arabistan’da masaya yatırılacak

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.

Witkoff, Fox News'a verdiği demeçte Waltz ile birlikte Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama olasılığı hakkında telefonda konuştuğunu açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Trump görüşmenin ardından çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dâhil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Ayrıca ilgili ekiplerimizin müzakerelere derhal başlaması konusunda da mutabık kaldık.”

Aralarında Başkan Yardımcısı JD Vance, Rubio ve ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un da bulunduğu üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, Rusya-Ukrayna savaşının kritik bir tartışma konusu olmaya devam ettiği uluslararası güvenlik politikası forumu Münih Güvenlik Konferansı için bu hafta sonu Almanya'da bir araya geldi.

Rubio, cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Her iki ülkeden gelen bilgilere göre görüşmede Ukrayna'daki savaş ve diğer konular ele alındı.

"ARKAMIZDAN YAPILAN ANLAŞMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Zelensky, cumartesi günü güvenlik konferansında yaptığı konuşmada Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek her türlü müzakereye dahil olması gerektiğini söyledi ve “Ukrayna bizim arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecektir” dedi.

Görüşmelere hangi Rus yetkililerin katılacağına ilişkin henüz bir detay bulunmazken, CNN daha önceki bir haberinde, Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra yakın zamanda ABD'nin mahkumları serbest bırakma anlaşmasında perde arkasında önemli rol oynayan Rus yetkili Kirill Dmitriev'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir müzakere ekibi kurulduğunu bildirmişti.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

ZELENSKY BAE'YE GİTTİ

Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye gittiğini belirtti.

BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelensky, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.

"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak." diyen Zelenskyayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.

BAE'ye inen Zelenskyve eşi Olena Zelensky'i havalimanında BAE Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Ebrahim Al Hashimy karşıladı.