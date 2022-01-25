Rusya - Ukrayna geriliminde ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı gündeme geldi

Kıtada konuşlu binlerce ABD askerinin, Ukrayna'ya doğru kaydırılabileceği konuşuluyor. Askeri yetkililer, Biden'a yeni bir plan sundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği ihtimalinin ardından 8 bin 500 Amerikan askerinin teyakkuza geçirilmesini istedi.

Bu askerlerle ilgili iki seçenek bulunuyor. Ukrayna'ya sevk edilme durumunda, askerler ya ABD'den gönderilecek ya da bölgedeki birliklerden kaydırma yapılacak.

ABD'DE GÜNDEM AVRUPA'NIN DOĞUSUNA SEVKİYAT

İki ülke arasında yeni açıklamalarla her geçen gün tırmanan gerilimin gölgesinde ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı yeniden gündem oldu.

Mail'in haberinde, "Putin, işgal girişimi korkularını körüklerken, ABD, 40 savaş gemisi, 175 uçak ve 90 tank da dahil olmak üzere Avrupa'daki silah deposunu hazırlamak zorunda kalabilir." denildi.

BİNLERCE ASKERİN GERİLİMİN YAŞANDIĞI BÖLGEYE GÖNDERİLME İHTİMALİ

ABD'li askeri yetkililerin ise Biden'a 8 bin 500 askere ek olarak güvenlik durumunun kötüleşmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi halinde Avrupa'nın doğusuna 50 bin asker daha gönderme planı sundu.

Öte yandan kıtada halihazırda konuşlu yaklaşık 64 bin ABD askerinin bulunduğu, bunların çoğunun Almanya, İtalya ve İngiltere'de yer aldığı kaydedildi.

ALMANYA'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI

ABD'nin 40 savaş gemisinin komutası, İtalya merkezli olarak sağlanıyor. Almanya'nın, Avrupa'da konuşlu en büyük ABD askeri birliğine ev sahipliği yaptığı, söz konusu ülkede 35 bin 468 askerin bulunduğu kaydedildi.

Yine Almanya'da ABD'nin 21 askeri üssü yer alıyor. Öte yandan Kiev'deki ABD Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikalı ailelerden, "devam eden tehdit nedeniyle" evlerine dönmelerini istedi.

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