Euro
15.62
-0.26%
Dolar
13.88
0.43%
Altın
866.65
2.15%
Borsa
2016
-0.07%
Bitcoin
482.643
-8.26%
BTXN Coin
38.03
-4.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

    Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
    • AA
    • 24.02.2022 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

    Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

    NOTAM'da yer alan açıklamada, "Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.


    İlginizi Çekebilir

    Gıdada KDV indiriminin tüm detayları
    Ekonomi

    Gıdada KDV indiriminin tüm detayları

    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi
    Medya

    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satım platformununa kaydolun.

    Görüş Bildir