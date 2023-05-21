DHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürüyor...

Bugün bölgede önemli gelişmeler yaşandı.

Rus ordusu, mevzilerini vurdu.

Ormandaki düşmanlar vuruldu

Kritik durumu, Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Bölge topçuları ormandaki düşman mevzilerini vurdu.” denildi.

Rusya, Ukrayna mevzilerini obüslerle vurdu
Rusya'nın obüslerle hedefi vurması

Obüslerin arazide atış yaptığı anlar

Bakanlık, 2S19 Msta ve Msta-B tipi obüslerle mevzilerin hedef alındığını bildirdi.

Görüntülerde, obüslerin arazide atış yaptığı anlar ve Rus askerlerinin çalışmaları yer aldı.