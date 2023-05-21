Rusya, Ukrayna mevzilerini obüslerle vurdu

DHA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürüyor...
Bugün bölgede önemli gelişmeler yaşandı.
Rus ordusu, Ukrayna mevzilerini vurdu.
Ormandaki düşmanlar vuruldu
Kritik durumu, Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Bölge topçuları ormandaki düşman mevzilerini vurdu.” denildi.
Obüslerin arazide atış yaptığı anlar
Bakanlık, 2S19 Msta ve Msta-B tipi obüslerle mevzilerin hedef alındığını bildirdi.
Görüntülerde, obüslerin arazide atış yaptığı anlar ve Rus askerlerinin çalışmaları yer aldı.