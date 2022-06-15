Rusya: Ukrayna operasyonu doğru yerde sonlandırılacak

Moskova'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki Rus askeri varlığının geleceğine dair görüş paylaşıldı.

Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklama yaptı.

Ryabkov, savaşın gidişatına ilişkin Moskova'nın tutumunu paylaştı.

Rossiya-1 televizyonundaki açıklamasında Ryabkov, uygun gördükleri yerde Ukrayna'daki askeri operasyona son vereceklerini söyledi.

"Doğru gördüğümüz yerde bitireceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlatılan saldırıları "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Ryabkov, "Tepkimiz, planların çökeceğini kanıtlamak. Bunu irademizle ve silah gücümüzle ispatlamalıyız. Doğru gördüğümüz yerde bitireceğiz." dedi.

"Zelensky ve ekibi müzakerelere hazır değilse..."

TASS'ın haberine göre, aynı Rus yetkili, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky ve ekibi müzakerelere hazır değilse, arkasındakiler akılsızca, daha doğrusu çılgınca Ukrayna'yı silahlarla desteklemeye devam etmeye kararlılarsa, bu onların seçimi." ifadesini kullandı.

Ryabkov, "Üzücü ve trajik ama geri çekilemeyiz." diye ekledi.