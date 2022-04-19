Rusya, Ukrayna savaşında ikinci aşamaya geçti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşında ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna harekatında 54 gün geride kaldı.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede başlatılan müzakereler sonucu bazı bölgelerde siviller için koridorlar açıldı ve geçici ateşkesler ilan edildi.

Rusya'nın başkent Kiev çevresinden çekilmesiyle yaşanan sivil kayıpların ortaya çıkması barış umutlarını azalttı.

"Operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz"

İki tarafın da müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmayacağı yönündeki açıklamalarından sonra Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devam eden savaştaki son durumu değerlendirirken yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.

Lavrov açıklamasında, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor." dedi.

ABD Rus hazırlığını duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Rus ordusunun Donbas'ta bulunan tabur sayısının 76'ya çıktığını ve bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol altına alma arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir ibare bulunmadığı ifade edilmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ise ulusa sesleniş konuşmasında Rus ordusunun tamamen taarruza odaklandığını söylemişti.