Petrol
109.63
-0.38%
Euro
18.2932
0.08%
Dolar
17.367
0.08%
Altın
1.02
0.43%
Borsa
2551
0.30%
Bitcoin
363.215
1.89%
BTXN Coin
7.80
-4.05%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Rusya: Ukrayna’dan tahıl çalmadık

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kontrolüne giren Ukrayna bölgelerinden tahıl çalmadıklarını söyledi.
    • 23.06.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Ukrayna’dan tahıl çalmadık

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 120'nci gününe giren Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.

    Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

    "Ukrayna'nın tahılını çalmadık"

    Peskov, son dönemde savaş nedeniyle çıkan tahıl krizi kapsamında ortaya atılan Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahılları çaldığı iddialarına da değindi.

    AA'nın haberine göre Ukrayna tahıllarının çalındığına ilişkin iddialara cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.

    Rusya: Ukrayna’dan tahıl çalmadık #1


    İlginizi Çekebilir

    PKK'lı terörist Delal Azizoğlu, Irak'ta öldürüldü
    Gündem

    PKK'lı terörist Delal Azizoğlu, Irak'ta öldürüldü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Adana’da bulunan petrol sevinç yarattı
    İç Haber

    Adana’da bulunan petrol sevinç yarattı

    Görüş Bildir