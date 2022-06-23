Rusya: Ukrayna’dan tahıl çalmadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kontrolüne giren Ukrayna bölgelerinden tahıl çalmadıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 120'nci gününe giren Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

"Ukrayna'nın tahılını çalmadık"

Peskov, son dönemde savaş nedeniyle çıkan tahıl krizi kapsamında ortaya atılan Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahılları çaldığı iddialarına da değindi.

AA'nın haberine göre Ukrayna tahıllarının çalındığına ilişkin iddialara cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.