Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimi engellendi

AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.
"İHA'lar yok edildi"
Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği bilgisi verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)