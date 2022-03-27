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    Rusya, Ukrayna’nın Slavutıç kentini işgal etti

    Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 27.03.2022 - 01:39
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    Rusya, Ukrayna’nın Slavutıç kentini işgal etti

    Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.

    İNSANLAR TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

    Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor. ​​​​​​​

    Rusya, Ukrayna’nın Slavutıç kentini işgal etti #1


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