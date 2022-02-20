Rusya: Ukrayna'yı işgal iddiaları provokasyondan ibaret

Kremlin, Batılı ülkelerin işgal söylentileriyle provokasyon peşinde koştuğuna dikkat çekti. Gerilim döneminde Rusya ve Belarus, ortak tatbikatı uzatma kararı aldı.

Batı, ısrarla Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları yüksek sesle dile getirmeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor." görüşünü öne sürmüştü.

"PUTİN TARİHLERE KULAK ASMIYOR"

Kremlin'den yapılan açıklamada, iddialar bir kez daha sert bir dille reddedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylentiler karşısındaki tavrını aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tarihlere kulak asmıyor." dedi.

"PROVOKASYONDAN İBARET"

Peskov, ortaya atılan tarihlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Batı'nın gerginliği tırmandırmayı amaçladığını söyledi ve ekledi:

"Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, 'savaş' kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir."

RUSYA VE BELARUS ORTAK TATBİKATI UZATIYOR

Öte yandan 10 Şubat'ta başlatılan "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı için kritik bir karar alındı.

Rusya ve Belarus'un ortak düzenlediği tatbikatın 20 Şubat'ta tamamlanması öngörülüyordu. Ancak Belarus'tan gelen açıklamalar, askeri manevraların devam edeceğini söylüyor.

Kararı duyuran Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, kararın, "Rusya ve Belarus'un dış sınırlarına yakın yerlerde askeri faaliyetlerin artması ve Donbas'ta yükselen tansiyon" nedeniyle alındığını duyurdu.

NATO'NUN 30 BİN ASKER İDDİASI

NATO, Rusya'nın Belarus'ta yaklaşık 30 bin askerinin bulunduğunu ve bunları Ukrayna'ya saldırmak için işgal gücünün bir parçası olarak kullanabileceğini iddia ediyor. Moskova ise böyle bir niyeti olmadığını belirtiyor.

JOHNSON: YAPTIRIMLAR YETERLİ OLMAYABİLİR

İngiltere Başbakanı Johnson, Rus ordusunun işgal girişimi planlarını dile getirirken, yaptırımların "irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabileceğini ve şu anda Vladimir Putin'in muhtemelen mantıksız düşündüğünü" kaydetti.

BIDEN: RUSYA HER AN SALDIRABİLİR

Batı'da savaş kaygıları yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden, günün ilerleyen saatlerinde krizi ele almak için üst düzey danışmanlarıyla toplantı yapacak.

Biden, dün yaptığı açıklamada, Kremlin'in bazı birliklerin askeri tatbikatlardan sonra üslerine geri döneceğine dair verdiği güvencelere rağmen Rusya'nın "her an" bir saldırı başlatabileceğine inandığını söylemişti.

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