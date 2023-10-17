Rusya, Varna Başkonsolosluğu'nu kapattı: Ukrayna tarafında yer almışlardı Ukrayna savaşının ilk günlerinde Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğu'nu hizmete kapattı.

AA

Bulgaristan-Rusya ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başında gergin bir döneme girmişti.

Rusya, Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan etmiş ve doğalgaz tedarikini kesmişti.

70 Rus diplomatın tahliyesi

Bulgaristan, Haziran 2022'de Rusya'nın ülkede görevli 114 diplomatından 70'ini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve onları aileleri ile sınır dışı etmişti.

"İstenmeyen kişi" ilan edilenler arasında Rusya'nın Varna Başkonsolosu da yer alıyordu.

Diplomatları casus muamelesi gören Rusya, bu eylemden ötürü çıkan kadro yetersizliği nedeniyle konsolosluk hizmetleri vermek konusunda sorun yaşayacağını açıklamıştı.

Silah yardımı sürüyor

Bulgaristan, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın yanında yer alırken, bu ülkeye silah yardımında da bulunmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve iktidardaki NATO ve Avrupa Birliği yanlısı Başbakan Nikolay Denkov’un koalisyon hükümetinde muhalefet, silah yardımlarına daima karşı çıktı.

Konsolosluk kapatıldı

Rusya'nın Varna Başkonsolosluğu'nun kullandığı binanın, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı ve 1 Kasım'da sona eren kira sözleşmenin yenilenmediği öğrenildi.

Varna Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde, eylül başında yayınlanan bir duyuruda, 2 Ekim'den itibaren hizmet verilmeyeceği bildirilmişti.

Tabelaları da indirilen Başkonsolosluğun bir süre önce boşaltıldığı biliniyor.

Rusya, Bulgaristan'da başkent Sofya ve Rusçuk kentlerinde konsolosluk hizmetleri vermeye devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)