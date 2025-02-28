Rusya ve ABD büyükelçiliklerin finansmanı için anlaşma sağladı

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Rus ve ABD'li yetkililerin son görüşmesini ardından beklenen açıklama geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşen heyetin bir sonraki toplantısı, İstanbul'da gerçekleşmişti.

Altı buçuk saat süren görüşmede ana madde büyükelçiliklerin çalışması konusu olmuştu.

TARAFLAR ANLAŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin önemli detayları açıkladı.

Bakanlık, Moskova ve Washington’ın büyükelçiliklerinin finansmanındaki engelleri kaldırmak için adımlar atılması konusunda anlaştığını duyurdu.

İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından yapılan bakanlık açıklamasında, "görüşmelerin anlamlı ve işlike bir şekilde gerçekleştirildiği" belirtildi.

"RAHATSIZ EDİCİ DETAYLARIN NASIL AŞILACAĞI GÖRÜŞÜLDÜ"

Rus heyeti, Kuzey Atlantik Departmanı Direktörü Alexander Darchiev tarafından, ABD heyeti ise Rusya ve Orta Avrupa’ya yönelik politika izleyen Dışişleri Bakanlığı Yardımcı Sekreter Yardımcısı Sonata Coulter tarafından yönetildiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Dışişleri Bakanlarının talimatları doğrultusunda, önceki ABD yönetimlerinden miras kalan çok sayıda 'rahatsız edici unsurun' nasıl aşılacağı detaylı bir şekilde görüşüldü" denildi.

ORTAK ADIMLAR ATILACAK

Her iki taraf, diplomatik misyonlarının finansmanının karşılıklı olarak engellenmeden sağlanmasını ve diplomatların resmi görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşullar yaratmayı amaçlayan ortak adımlar konusunda anlaştı.

Ayrıca, Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülkleri, özellikle 2016 ile 2018 yılları arasında "yasadışı bir şekilde el konulan" altı taşınmaz konusu gündeme getirdiği kaydedildi.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRECEK

Rusya, ayrıca ABD’ye doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını değerlendirmeyi teklif etti ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri iyileştirecek somut sonuçların elde edilmesinin önemini vurguladı.

Açıklama, Moskova ve Washington’ın diplomatik temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardığını belirterek sona erdi.