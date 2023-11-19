Rusya ve İran'dan Gazze'de ateşkes çağrısı geldi

İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'nde son durumu yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada görüşmenin İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarılarak, "Görüşmede Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut duruma odaklanıldı" denildi.
Ateşkes çağrısı
Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalardan duyulan endişenin dile getirildiği ifade edilen açıklamada Lavrov ve Abdullahiyan'ın ateşkes çağrısında bulunduğu ve bölgedeki sivil halka acil yardım yapılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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