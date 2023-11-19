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Rusya ve İran'dan Gazze'de ateşkes çağrısı geldi

Rusya ve İran'dan Gazze'de ateşkes çağrısı geldi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaptı.