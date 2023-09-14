Rusya, WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yeni kullanıma açılan kanallarında yasa dışı bilgilerin yer alması halinde WhatsApp’a erişimin engellenebileceğini bildirdi.

AA

Dev sosyal medya platformu WhatsApp'ı üzen haber, Rusya'dan geldi.

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp’ın bazı ülkelerde açtığı “Kanallar” özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kurallara uyulması istendi

Rus yasalarının tüm şirketler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Buna, Rus kullanıcıları hedefleyen mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya ağları da dahildir. Yasaklanmış bilgileri içeren düşmanca kanalların ortaya çıkması, derhal bunların kaldırılması talebiyle ve bunun reddedilmesi durumunda da uygulamanın engellenmesiyle sonuçlanacaktır.

Açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesi de verildi.

Facebook ve Instagram geçen yıl engellenmişti

Rusya’da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)