Rusya: Yaptırımlara ABD’nin hissedeceği şekilde karşılık vereceğiz

Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kararlarının ardından açıklama yaptı.

Moskova yönetimi, Ukrayna krizi nedeniyle yaptırımlara maruz kaldı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

"ÖLÇÜLÜ VE ABD'NİN HİSSEDECEĞİ ŞEKİLDE..."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara "ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde" güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya, yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez.

DİPLOMASİ ŞARTI

ABD’den gelen ‘bağırışları’ kendi uyduları ve bağımsızlığını tamamen yitirmiş müşterileri takip etsin. Fakat biz, karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı diplomasiye açığız." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı." diye konuşmuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARLARI

Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak." şeklinde konuşmuştu.