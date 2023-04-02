Rusya’da 14 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürttü 15 yaşındaki erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen annesi için kiralık katil tutan kız çocuğunun, cinayeti sevgilisiyle planladığı belirlendi. Gözaltına alınan çocuk zanlılar, suçlu bulundukları taktirde 10 yıl hapis cezası alabilir.

ensonhaber.com

Rusya, 14 yaşındaki kız çocuğunun korkunç planıyla annesini öldürtmesini konuşuyor.

38 yaşındaki bekar anne Anastasia Milosskaya'nın cesedi, Rusya'nın Moskova yakınlarındaki bir çöp konteynerine atılmış olarak bulundu.

İki kiralık katil tuttu

Polis; dövülüp, ardından da boğulduğu tespit edilen Anastasia Milosskaya'nın katillerinin 14 yaşındaki kızı ve kızının 15 yaşındaki erkek arkadaşı olduğunu düşünüyor.

Polis kayıtlarına göre ikili, Anastasia Milosskaya'yı öldürmeleri için 2 kişiye 3 bin 650 sterlin para ödedi.

"Yüzü kıpkırmızı ve şişti"

Emlak işi yapan Anastasia, işten evine geldiğinde katledildi ve cesedi plastik bir şilteye sarılı vaziyette çöpe bırakıldı.

Görgü tanıklarından biri “Dövüldüğü ve boğulduğu için yüzü kıpkırmızı ve şişti” dedi.

Annenin birikimiyle yaşayacaklardı

Kız çocuğu ve erkek arkadaşı, kiralık katillerin eve girmesine izin vermek ve cinayet mahallinde bulunmakla suçlanıyor.

Soruşturma komitesi, iki şüphelinin annesinin biriktirdiği 30 bin 000 sterlinden fazla parayla yaşamayı planladığını iddia ediyor.

Cinayetin sebebi erkek arkadaş

Kız çocuğunun arkadaşlarından biri, “Annesi onu seven iyi bir insan olmasına rağmen annesinden nefret ettiğini defalarca söyledi” derken; diğer kaynaklar, kurbanın kızına değer verdiğini ve her zaman hayatını iyileştirmeye çalıştığını aktardı.

14 yaşındaki kız çocuğunun büyükannesi, torununun 'kötü bir aileden gelen' çocuğun etkisi altına girdiğini dile getirirken, iddialara göre anne Anastasia Milosskaya, kızının cinayete karışan erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermedi.

Maksimum 10 yıl ceza alacaklar

Anastasia'nın, kızı üzerinde kötü bir etki bıraktığını düşündüğü çocuğu uzaklaştırmaya çalıştığı, kız çocuğunun ise annesinin erkek arkadaşını uzaklaştırmaya çalışmasına kızıp, birlikte bir cinayet planı yaptığı öne sürülüyor.

Soruşturma bitene kadar zanlılar bir ay boyunca, ergen tesisinde kalacak.

Sanıkların eğer suçlu bulunursa alabilecekleri maksimum cezanın 10 yıl olduğu, reşit olana kadar bir ıslah evinde kalacakları belirtiliyor.