Rusya'da 19’uncu kattan düşen adam ölmedi Voronoej kentinde 19’uncu kattan bir arabanın üstüne düşen adam ambulansa yürüyerek gitti.

İHA

Rusya'nın Voronej kentinde 3 Nisan’da bir binanın 19’uncu katından 40 yaşındaki bi adam park halindeki aracın üzerine düştü.

19 kat süzülen otomobili kullanılamaz hale getirdiği çarpışmadan hayatta kalarak çıktı.

Ambulansa yürüyerek gitti

Bölgeye gelen ilk yardım ekipleri şahsı düştüğü arabanın üzerinden çıkarırken, kişinin ekiplerin yardımı ile ayağa kalkarak ambulansa doğru yürüdüğü görüldü.

Tedavi altına alınan adamın sarhoş olduğunu ifade eden yetkililer, bu nedenle dengesini kaybederek binadan düşmüş olabileceğini aktardı.

Sağlık durumu iyi

Yapılan sağlık kontrollerinde şahsın beyin travması geçirdiği, parmaklarında kırıklar ve omurilik kısmında da zedelenme olduğunu ifade eden yetkililer, tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Şahsın düştüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altında alınırken, adamın üzerine düştüğü araba ise kullanılamaz hale geldi.