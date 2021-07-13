Rusya’da 8 yaşındaki kız çocuğunun büyük başarısı

Üniversiteye giriş sınavında ter döken 8 yaşındaki kız çocuğu, başarılı oldu. Liseden mezun olma hakkı kazanan kız çocuğu, henüz hangi okula gideceğine karar vermedi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da yaşayan sekiz yaşındaki Alisa Teplyakova adlı kız çocuğu, üniversiteye giriş sınavını başarıyla verdi.

Alisa 11'nci sınıftan, yani liseden mezun olma hakkı kazandı.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Alisa'nın ilk tercihinin Moskova Delvet Üniversitesi (MGU) Psikoloji Fakültesi olduğu öğrenildi.

Ancak küçük kızın ekoloji ve bioenformasyon gibi konulara da merak duyduğu ve nihai kararını vermediği bildiriliyor.

‘SAĞLAM BİR EĞİTİM’

Teplyakov ailesinin yedi çocuğu da evde eğitim alıyor ve diğer çocuklar arasında da lise sınavlarını erkenden verenler bulunuyor.

Baba Yevgeni Teplyakov, çocukların evde okulda geçirilen süreden daha az bir süreyi ders başında geçirdiğini söyledi.

Çocukların "süper zekalı" olmadıklarını dile getiren baba Teplyakov, sadece Sovyet geleneğine dayanan "sağlam bir eğitimden geçtiklerini" söylüyor.

PSİKOLOGLAR ENDİŞELİ

Ancak haber Rusya kamuoyunda temkinle karşılandı.

Pek çok kişi, çocukların erken yaşta böyle bir yükün altına girmiş olmalarının ileride sakınca doğurabileceği görüşünü savunuyor...

Psikologlar ise çocukların "gerçek hayatta" bu stresi kaldıramayacağını söylüyor.