Zehirlenmesinin ardından Almanya'da gördüğü tedaviden sonra Rusya'ya dönen muhalif lider Alexei Navalny, gözaltına alındı. Navalny'nin gözaltına alınmasıyla Rusya sokakları karıştı.

Muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya geri dönen Navalny, dün akşam saatlerinde uçağının başkent Moskova'ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından ABD ve Avrupa ülkelerinden de tepkiler yağmıştı.

SOKAK EYLEMLERİ BAŞLADI

Navalny'nin havaalanında bekleyen destekçileriyle birlikte gözaltına alınmasının ardından, ülkede sokak eylemleri başladı.

Sokağa dökülen Navalny destekçileri, polisle karşı karşıya geldi.

Polisin göstericilere zor kullandığı eylem, sokağa dökülen Ruslar tarafından kamera ile kaydedildi.

Rusya'da Alexei Navalny'nin gözaltına alınmasıyla sokaklar karıştı VİDEO



NAVALNY'NİN ZEHİRLENMESİ

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti.

Berlin'deki Charite Hastanesi, 24 Ağustos'ta Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlandığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi’ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk incelemede zehirlenmeye dair bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti.

KREMLİN YALANLADI

2 Eylül'de ise Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" bulunduğu belirtilmişti.

Navalny'nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.