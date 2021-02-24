Euro
8.6084
-0.33%
Dolar
7.0855
-0.28%
Altın
411.9
-0.15%
Borsa
1.518
0%
Bitcoin
356.250
-4.36%
EXEN Coin
16.84
2.93%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Rusya’da alkollü sürücü can aldı

    Rusya’da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gencin ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da alkollü sürücü can aldı

    Rusya’nın Ulaan Üde kentinde, şehir içi yolda hız yapan alkollü sürücü, karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki iki gence çarptı.

    2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

    Rus medyası, kaza sonucu iki gencin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Rusya’da alkollü sürücü can aldı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    2 gencin feci şekilde hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

    Rusya’da alkollü sürücü can aldı #1

    Rusya’da alkollü sürücü can aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir