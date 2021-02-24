- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya’da alkollü sürücü can aldı
Rusya’da alkollü sürücü can aldı
Rusya’da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gencin ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 24.02.2021 - 09:21
Rusya’nın Ulaan Üde kentinde, şehir içi yolda hız yapan alkollü sürücü, karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki iki gence çarptı.
2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Rus medyası, kaza sonucu iki gencin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Rusya’da alkollü sürücü can aldı VİDEO
O ANLAR KAMERADA
2 gencin feci şekilde hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.