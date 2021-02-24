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Rusya’da alkollü sürücü can aldı

Rusya’da alkollü sürücü can aldı

Rusya’da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gencin ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.