Rusya'da alnından 15 santimetrelik solucan çıktı Rusya'nın Novorossiysk şehrinde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir şahsın alnından 15 santimetre uzunluğunda solucan çıktı.

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Rusya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Novorossiysk şehrinde yaşayan bir kişi geçmek bilmeyen baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Doktorlar gördükleri karşısında şaşkına döndü

Doktorlar yapılan incelemelerde hastanın şakaklarından alın bölgesine doğru uzanan bir cisim tespit etti.

Şahıs apar topar operasyona alınırken ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi.

Doktorlar derinin altına sıkışan 15 santimetre uzunluğunda bir solucan çıkarttı.

"Cerrahi müdahalenin ardından 15 santimetre uzunluğunda ince ve beyaz bir solucan bulundu"

Hastaneden yapılan açıklamada, “Kaş bölgesindeki ağrılı şişlik şikayetiyle hastanemize başvuran bir hastanın cerahatli bir iltihaplanma sürecinden şüpheleniyorduk. Cerrahi müdahalenin ardından 15 cm uzunluğunda ince ve beyaz bir solucan bulundu. Sivrisinek ısırığından şüpheleniyoruz. Çünkü dirofilariasisin taşıyıcıları genellikle sivrisineklerdir” dedi.