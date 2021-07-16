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Rusya'da AN-28 tipi uçak kayboldu
Tomsk bölgesinde, 17 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi.
- AA & Ensonhaber
- 16.07.2021 - 13:50
- Güncelleme : 16.07.2021 - 14:19
Rusya'da günler sonra bir uçak daha kayboldu.
Geçtiğimiz günlerde, ülkenin uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası üzerinde radardan kaybolmuştu.
SON GÜNLERDE KAYBOLAN İKİNCİ UÇAK
Acil Durumlar Bakanlığı, içinde 28 kişi bulunan AN-26 tipi uçakla irtibatın kesildiğini duyurmuş, uçağın denize çakıldığı açıklanmıştı.
Son olarak Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.
4'Ü ÇOCUK, 3'Ü MÜRETTEBAT
Rus haber ajansı TASS'a bilgi veren bir acil durum yetkilisi, "Uçak, Bakcharsky'da radardan kayboldu. Uçakta 4'ü çocuk ve 3'ü mürettebat olmak üzere 17 kişi bulunuyor." dedi.