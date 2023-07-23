Rusya'da AVM’de su borusu patladı: 4 ölü
İHA

Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş merkezinde sıcak patladı.

Yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yaralıların vücutlarında yanıkların oluştuğu belirtildi.

Rusya'da AVM’de su borusu patladı: 4 ölü

Restoranı su bastı

Patlama sonucu alışveriş merkezinde bulunan bir restoranı su bastı.

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Tüm kazazedeler için tıbbi ekipman sağlıyoruz.” dedi.

Moskova’da 2007 yılında hizmete giren alışveriş merkezinde 150’den fazla mağaza bulunuyor.