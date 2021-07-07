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    Rusya'da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı

    Girdiği banka şubesinde 3 kişiyi rehin alarak yaklaşık 1 milyon 800 bin TL para isteyen soyguncu, polis operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 13:01
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    Rusya'da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı

    Rusya'nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesinde hareketli dakikalar yaşandı.

    Bankaya giren bir soyguncu, 3 çalışanı rehin aldı.

    Acil durum ekipleri binadan 50 kişinin tahliye edildiğini açıklarken, polis bankanın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

    2 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA İSTEDİ

    Soyguncu ile polis arasında başlayan pazarlıkta çantasında patlayıcı olduğunu iddia eden soyguncunun polisten ilk talebi 15 milyon ruble (1 milyon 800 bin TL) oldu. Bu sırada saldırganın kimliği de tespit edildi. Kimliği "Aleksandr Griçenko" olarak açıklanan 32 yaşındaki soyguncunun daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

    Rusya da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı #1

    Rusya'da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı VİDEO

    BANKADAN ÇIKARKEN YAKALANDI

    Soyguncunun talep ettiği para, banka görevlileri tarafından kendisine teslim edildi. Soyguncu bankadan çıkarken binanın giriş katına giren polis, saldırganı rehinelere zarar vermeden yakalayarak gözaltına aldı. Soyguncunun çantasından patlayıcı çıkmazken, polis merkezine götürülen soyguncunun ifadesinin alınacağı bildirildi.

    Rusya da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı #2

    Rusya da bankaya giren soyguncu çalışanları rehin aldı #3

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