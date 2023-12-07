Rusya'da başkanlık seçimi 17 Mart'ta yapılacak

AA
Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.
Rusya Federasyonu Anayasası’na göre, ülkede devlet başkanı seçiminin belirlenmesi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin yetkisinde bulunuyor.
17 Mart'ta gerçekleştirilecek
Buna göre Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplandı.
Toplantı sonucunda konsey üyesi senatörler, oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına ilişkin karar aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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