Rusya’da beden eğitimi dersinde gözüne cirit saplandı

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Rusya'da korkunç olay....

Prokhladny kentinde bulunan spor okulundaki sıradan bir sahada yapılan antrenman esnasında 16 yaşındaki Timur adlı öğrenci, kontrolsüz bir şekilde cirit attı.

Öğrencinin attığı cirit, 13 yaşındaki Anastasia Ryzhenko'nun gözüne isabet etti.

CİRİT GÖZÜNE SAPLANDI

Küçük kızın annesi Elena’nın aktardığına göre, Timur ciridi fırlatmadan önce Anastasia’ya uyarıda bulunmadı, sadece atış anında seslendi.

Bu sırada Anastasia başını kaldırdı ve cirit gözüne saplandı.

4 GÜN BOYUNCA DİRENDİ

Yaralanmanın ardından Anastasia dört gün boyunca komada kaldı ancak bilinci bir daha yerine gelmedi.

Göz çukuru delinen ve çenesi kırılan kız, akciğerlerinde iç kanama da başlayınca yaşam mücadelesini kaybetti.

Anastasia, olayın yaşandığı gün 14. yaşına basacaktı.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Elena, oğlunun ve antrenörün olaya karşı duyarsız kaldığını belirterek, “Bir anne olarak dizlerimin üzerine çöküp yalvarırdım: ‘Beni affet, belki yardım edebilirim’ demeleri gerekirdi. Ama hiç gelmediler, yalnızca cenaze gününde göründüler” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı ancak henüz sonuçlar açıklanmadı.

Hem kurban hem de atıcı genç sporcular olarak biliniyor.