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    Rusya'da bir sürücü aracıyla yaşlı kadının üzerinden geçti

    Aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından defalarca üzerinden geçen sürücü, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 10:32
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    Rusya'da bir sürücü aracıyla yaşlı kadının üzerinden geçti

    Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı.

    Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti.

    AYAĞA KALKAMADI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı ancak bir türlü yapamadığı görüldü.

    Dikkatsiz sürücünün aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark ettiği kameraya yansıdı.

    HAFİF YARALANDI

    Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

    Sürücü, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

    Rusya da bir sürücü aracıyla yaşlı kadının üzerinden geçti #1

    Rusya da bir sürücü aracıyla yaşlı kadının üzerinden geçti #2

    Rusya da bir sürücü aracıyla yaşlı kadının üzerinden geçti #3


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