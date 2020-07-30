Rusya’da boksörlerin kavgasında bir kişi öldü

Sokakta karşılaşan 2 profesyonel, kavgaya tutuşunca onları ayırmaya çalışan bir kişi aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Rusya’nın Altay bölgesi şehirlerinden Barnaul’da bir eğlence merkezinin yakınlarında eski Rusya Kick Boks şampiyonu 38 yaşındaki Mikhail Startsev ve eski Dünya Kick Boks şampiyonu Lilia Vorogushina karşılaştı.

Alkollü olduğu belirlenen boks şampiyonlarının yanlarında eşleri de bulunurken, boksörler karşılıklı olarak sözlü atışmaya başladı.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

Sözlü tartışma bir süre sonra itişme ve yumruklaşmaya döndü. Boksörlerin eşleri, kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tesadüfen caddede yürüyen 40 yaşındaki Pavel Rokhlov kavgayı ayırmak için araya girdi.

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KAFASINA YUMRUK DARBESİ ALDI

Kavganın içinde bulunan kişiyi aralarına alan boksörler bu kez ona da vurmaya başladı. Fakat boksör Mikhail Startsev, kavga ettiği boksör yerine kendilerini ayıran kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına yumruk darbesi alan Pavel Rokhlov yere yığıldı. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

6 YAŞINDAKİ KIZI BABASININ ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDU

Kavga, polisler tarafından sonlandırılırken, ölen kişinin 6 yaşındaki kızının da olay yerinde olduğu ve babasının ölüm anını gördüğü öğrenildi. Kavganın ardından boksör Mikhail Startsev cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan herkesin ifadesi alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü açıklandı.