Damperin üst geçidi devirmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ezilerek hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ekaterinburg şehrinin Çelyabinsk yönündeki yan yolda bulunan bir şantiyeye yük boşaltan kamyon şoförü, damperi kapatmayı unuttu.

Ana yola kadar bu şekilde gelen ve hızlanan sürücü, üst geçide açık damperle devirdi. Kamyonun ön kısmı tamamen ezilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜ EZİLEREK ÖLDÜ

İncelemeler sonucunda kamyon sürücüsünün, olay yerinde ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazadan sonra Çelyabinsk-Ekaterinburg, M-5 karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı.

ŞANS ESERİ ÜST GEÇİTTE KİMSE YOKTU

Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açılırken, olay anında üst geçitte şans eseri hiçbir yayanın olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Rusya'da damperi açık unutan kamyon sürücüsü ezilerek öldü ViDEO