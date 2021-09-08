Dokuz katlı binadaki patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alan Noginsk kentinde, 9 katlı bir binada doğalgaz patlaması yaşandı.

DAİRELERDE HASAR OLUŞTU

Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri, ambulanslar ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Patlamada çevredeki diğer binaların da camları kırılırken, etrafa savrulan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Rusya'da doğalgaz patlaması VİDEO



2 ÖLÜ, 8 YARALI

Şu ana kadar 170 kişinin tahliye edildiği çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 30 dairesi bulunan binada 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Patlamanın kesin nedenine yönelik inceleme başlatıldı.