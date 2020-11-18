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    Rusya'da evcil ayısının ağzına elini sokan adam

    Ayısına olan güvenini sergileyen Rus vatandaş, izleyenleri panikleten hareketler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 09:04
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:30
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    Rusya'da evcil ayısının ağzına elini sokan adam

    Rusya'da yapılması cesaret isteyen bir işe imza atıldı.

    Sergiyev Posad şehrinde kaydedilen görüntülerde, evcil ayısına güvendiğini göstermek isteyen Pavel Vyakin, parmaklarını ve elini Tom adlı ayısının ağzına soktu.

    İZLEYENLERİ KORKUTTU

    Bu hareketini birkaç tekrarlayan Vyakin, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Daha sonra ayının sahibi, hayvana yiyecek verdi.

    Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Rusya'da evcil ayısının ağzına elini sokan adam ViDEO

    Rusya da evcil ayısının ağzına elini sokan adam #1

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