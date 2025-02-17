Rusya'da Google'a 3,8 milyon ruble ceza

AA

Rusya yönetimi ile Google arasındaki ceza gerilimi artıyor...

Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Rusya’da Google’a mahkemeler tarafından verilen para cezaları yükselmeye devam ediyor.

DAVA MOSKOVA'DA GÖRÜLDÜ

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

3,8 MİLYON RUBLE CEZA VERİLDİ

YouTube’da Rus askerlerine yönelik “teslim olma yöntemleri” içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya’da YouTube’a erişim de engellenmişti.