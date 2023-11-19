Rusya'da hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü Novokuznetsk kentinde fırtına nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Rusya’ya bağlı Novokuznetsk kentinde sabah saatlerinde çıkan fırtına kentte hayatı felç etti.

Binaların çatısı fırtına nedeniyle seyir halindeki aracın üzerine devrildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Dev ağacın düştüğü araç ise ikiye bölünürken, aracın ön kısmındaki 58 yaşındaki bir erkek ile 60 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın arka koltuklarında oturan 71 yaşındaki kadın ile 72 yaşındaki erkek ise ağır şekilde yaralandı.

Tabela kadının üzerine düştü

Öte yandan, fırtına nedeniyle alışveriş merkezinde bulunan büyük bir tabela bir kadının üzerine düştü.

Çevrede bulunanlar kadının üzerine düşen tabelayı kaldırmaya çalıştı.

Yaralanan kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)