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- Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması ölümlere yol açtı
Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması ölümlere yol açtı
- AA
- 10.08.2021 - 14:28
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:29
Rusya'da koronavirüs hastaları, oksijen borusunun patlaması nedeniyle hayatını kaybetti.
Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede yaşanan olayda, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastaları, oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
YER ALTINDAN GEÇEN BORU PATLADI
Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
11 KORONA HASTASI HAYATINI KAYBETTİ
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 koronavirüs hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.