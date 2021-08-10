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    Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması ölümlere yol açtı

    Yer altından geçen oksijen borusunda meydana gelen patlamanın ardından 11 koronavirüs hastası yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 10.08.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:29
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    Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması ölümlere yol açtı

    Rusya'da koronavirüs hastaları, oksijen borusunun patlaması nedeniyle hayatını kaybetti.

    Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede yaşanan olayda, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastaları, oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

    YER ALTINDAN GEÇEN BORU PATLADI

    Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

    Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

    Rusya da hastanede oksijen borusunun patlaması ölümlere yol açtı #1

    11 KORONA HASTASI HAYATINI KAYBETTİ

    71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 koronavirüs hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

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