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Rusya'da hızla giden aracın çöp kamyonuna çarpma anı

Rusya'da hızla giden aracın çöp kamyonuna çarpma anı

Rusya’da aşırı hız yapan bir araç seyir halindeki çöp kamyonuna sert bir şekilde çarpınca, hem çöp kamyonunun sürücüsü hem de araç sürücüsü ağır yaralandı.