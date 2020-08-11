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    Rusya'da ilk korona aşısını doktor ve öğretmenler olacak

    Ülkenin Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, koronavirüs aşısını öncelikle enfekte kişilerle doğrudan temas halinde olan meslek gruplarına uygulamak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 13:27
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    Rusya'da ilk korona aşısını doktor ve öğretmenler olacak

    Rusya, dünyanın ilk koronavirüs aşısını onayladı.

    Kararı açıklayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, kızının aşı olduğunu söyledi.

    Şimdi gözler, aşının nasıl uygulanacağıjna çevrildi. Konuyla ilgili olarak Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, açıklama yaptı.

    DOKTOR VE ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK

    Bakan Murashko, Putin'in kabine üyeleriyle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanacağını söyledi.

    KADEMELİ AŞILAMA

    Aşının sivil kullanımına kademeli olarak başlayacaklarını belirten Murashko, "Her şeyden önce, iş yerinde enfekte kişilerle temas edenlere sunmak istiyoruz." dedi.

    Rus bakan, bu kişilerden "sağlık çalışanları ve çocukların sağlığından sorumlu olan öğretmenler" şeklinde bahsetti.

    Rusya da ilk korona aşısını doktor ve öğretmenler olacak #1

    Mikhail Murashko

    Rusya’da koronavirüs aşısı için ilk deneyler başladı ViDEO

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