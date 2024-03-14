Rusya'da inşaat halindeki bina yandı Tver şehrinde inşaatı henüz tamamlanmamış yüksek katlı bina alevler içinde kaldı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın Tver şehrinde inşaat halindeki bir apartmanda yangın çıktı.

Yangına tanıklık edenler, dev alevlerin yol açtığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı.

Bir karayolu üzerindeki apartmanın alevler tarafından adeta yutulduğu görülüyor.

Alevler binayı sardı

Binada henüz yerleşim olmayışı olası bir faciayı önledi. Rusya Devlet Acil Durumlar Müdürlüğü, kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Mahalle sakinlerinin çektiği görüntülerde, bir noktada alevlerin binayı tamamen sardığı görülüyor.

Yoğun duman yükseldi

Alevlerin neden olduğu yoğun dumanın uzak noktalardan da görülebildiği kaydedildi.

Rus basınına göre yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.