Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması Rus tarafında tedirginlik yaratmıştı.

Bu nedenle Rusya'da sosyal ağa erişim sınırlandırılmış, Facebook ve Twitter'a erişim yasaklanmıştı.

INSTAGRAM TAMAMEN KAPATILDI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

YERLİ SOSYAL AĞLARA YÖNELİM MESAJI

Roskomnadzor, Instagram’a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" dedi.



