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- Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı
Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 04:11
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması Rus tarafında tedirginlik yaratmıştı.
Bu nedenle Rusya'da sosyal ağa erişim sınırlandırılmış, Facebook ve Twitter'a erişim yasaklanmıştı.
INSTAGRAM TAMAMEN KAPATILDI
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.
YERLİ SOSYAL AĞLARA YÖNELİM MESAJI
Roskomnadzor, Instagram’a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" dedi.