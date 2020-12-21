Rusya'da Joseph Stalin'in 141'inci doğum günü kutlandı

Sovyetler Birliği'nin eski liderlerinden Joseph Stalin, 141'inci doğum günü nedeniyle yapılan törenle sevenleri tarafından anıldı.

Sovyetler Birliği'nin simgeleşmiş isimlerinden Joseph Stalin...

Kimilerine göre dünyanın gördüğü en kanlı liderlerden biri, kimileri için de Sovyet Rusya'sına duyulan özlemin sembol ismi.

RUSLAR STALİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin, doğumunun 141'inci yılı nedeniyle Rusya Komünist Partisi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Kısıtlı sayıda katılımcı, Tarihi Kızıl Meydan’da Stalin’in anıtının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

SALGINA RAĞMEN, STALİN'DEN VAZGEÇMEDİLER

Son dönemde koronavirüs salgının artış gösterdiği Rusya'da, pandemiye yönelik birçok tedbir alınmıştı.

Yapılan törende ise maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Törene az sayıda katılan Rusya Komünist Partisi üyeleri, Stalin'in heykeline karanfil bıraktıktan sonra, sloganlar atarak Kızıl Meydan'dan ayrıldı.