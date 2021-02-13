Günlerdir etkili olan yağış nedeni ile Rusya'da hayat durma noktasına geldi. Kentin bazı noktalarında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde 3 gündür yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, ülkenin doğusu elektrik ve ısınma gibi temel konularda sorunlar yaşadı. Kuzeydeki Sibirya bölgesinde ise yalnızca kırsal bölgelerde ulaşım konusunda sorunlar yaşandığı aktarıldı.

MOSKOVA'DA HAYAT DURDU

Güney bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürürken, başkent Moskova’da kar yağışı nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kentte kar yağışının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı, bazı bölgelerde ise 25 santimetre civarında olduğu öğrenildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Moskova’dan havalanması beklenen 50’ye yakın yolcu uçağının uçuşlarının durdurulduğu, bu sayının artmaya devam ettiği belirtildi. Moskova’da toplu taşıma ve karayolu ulaşımında aksaklıklar meydana geldi.

Rusya’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi VİDEO

60 BİN PERSONEL GÖREVLİ

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Petr Biryukov alınan tedbirler ile ilgili yaptığı açıklamada, “1 buçuk gün içinde 30 santimetreden fazla kar yağdı. Tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarımızda zorlanıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde 60 bin personel ve 13 bin 500 kar temizleme araçlarıyla sürdürüyoruz. Kar yağışı bazı noktalarda 1 metreyi geçti. Yarına kadar 4 santimetreden fazla daha kar yağışının yağması bekleniyor. Bu nedenle yedekte tuttuğumuz 12 bin kişilik ek personeli çalışmalara dahil ediyoruz. Şuana kadar 1 milyon 100 bin metreküp kar kaldırıldı” diye konuştu.