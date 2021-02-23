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    Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

    Rusya’da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen gencin, 2 kolu ve bir bacağı kırıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 19:24
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 19:28
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    Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

    Rusya’nın kış turizmi için en çok tercih edilen Soçi’deki Krasna Polyana Kayak Merkezi'nde bir grup genç kayak yaptığı sırada gençlerden biri karla örtülü 8 metrelik kuyuya düştü.

    KAYAK YAPARKEN 8 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

    Kuyuya düşen genci gören arkadaşları, onu kurtarmak için harekete geçti. Yarısı su ile dolu olan kuyudan çıkarılan gence, bölgeye gelen kurtarma ekipleri müdahale etti.

    Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü VİDEO

    İKİ KOLU VE BİR BACAĞI KIRILDI

    Kar paletli ambulans ile hastaneye götürülen gencin, iki kolu ve bir bacağının kırıldığı belirtildi.

    Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü #1

    Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü #2

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