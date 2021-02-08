Buzlanma sebebiyle yaşanan kazada 20 araç hasar gördü.

Rusya'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kaza kaçınılmaz oldu.

Sysertsky bölgesindeki M5 otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kayganlaşan yolda 20 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yolda 3 kilometreye kadar trafiğin kilitlendiği belirtildi.

KAZA NEDENİ AŞIRI HIZ

Sysertsky kenti polis müdürü Mikhail Misharin, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sysertsky kentsel bölgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaşık 20 araç hasar gördü. Kazanın buzlanan otoyolda hız limitinin açılmasından kaynaklandı. Yaralılar var." diye konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'da kayganlaşan yolda zincirleme kaza ViDEO