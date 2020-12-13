Rusya'da iki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbederken, o anlar amatör kameralara yansıdı.

Rusya’nın Primorskiy bölgesindeki Zavodskoy kasabasında, yaşları 13 olduğu belirtilen iki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti.

YERE DÜŞÜRÜP YUMRUKLADILAR

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kız öğrencilerden birinin diğer öğrencinin bacağına vurarak yere düşürdüğü, daha sonra yere düşen öğrencinin üzerine çıkarak yumrukladığı görüldü.

TOPLANAN ÖĞRENCİLER, GÜLEREK İZLEDİ

Bu sırada onlarca öğrencinin de çevrede kavgayı izlediği ve güldüğü görüldü. Rusya İçişleri Bakanlığı, kavgaya karışan çocukların ailelerine ulaşıldığını ve kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya'da kız öğrencilerin kavgası-Video